Удар по авиабазе в Сирии был пропорциональным - Тиллерсон

07.04.2017 12:36 Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что удар, нанесенный по авиабазе в Сирии, был «пропорциональным». Кроме того, он обвинил Россию невыполнении соглашения 2013 года о ликвидации в Сирии химического оружия.



«Мы считаем, что удар был пропорциональным, поскольку его целью был объект, с которого была осуществлена химическая атака по провинции Идлиб. Мы тесно взаимодействуем с международными партнерами, и могу сказать, что большинство наших союзников на Ближнем Востоке выразили поддержку тем действиям, которые мы осуществили», - отметил Тиллерсон в беседе с журналистами.



Госсекретарь США подчеркнул, что ни до удара по авиабазе, ни после него у США контакта с Москвой не было.



«Контактов с Москвой, с Владимиром Путиным, не было. Не было их и после осуществления удара», - добавил Рекс Тиллерсон.



США нанесли массированный ракетный удар по авиабазе ВВС Сирии. Об этом сообщает РИА Новости. По официальной информации Пентагона, удар был нанесен по авиабазе Шайрат из акватории Средиземного моря с эсминцев Ross и Porter. Было выпущено 59 крылатых ракет Tomahawk















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