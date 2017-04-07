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Грузия возмущена возможным применением химического оружия в Сирии


07.04.2017   18:25
Грузия возмущена возможным применением химического оружия в Сириию. Об этом говорится в заявлении МИД Грузии.

В результате применения режимом Асада химического оружия 4 апреля в населенном пункте Хан Шейхун провинции Идлиб, погибли более 100 мирных жителей, пострадали еще 500 человек, в основном дети.

«Размещая химическое оружие, Сирия нарушает нормы международного права. Подобные действия нельзя оставлять без ответа.

Исходя из вышесказанного, мы считаем, что ответные действия США были своевременными, адекватными, была использована пропорциональная сила.

Важное значение имеет и то, что применены все виды предупредительных мер.

Надеемся, что международное сообщество проявит соответствующую принципиальность и единство ради окончательного установления мира», - говорится в заявлении МИД Грузии.






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