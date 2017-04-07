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Эрдоган: Удар США по Сирии – позитивный, но недостаточный шаг


07.04.2017   21:32
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ракетный удар США по Сирии позитивным, но недостаточным шагом.

Президент призвал мировое сообщество к активным шагам про противодействию преступлениям в Сирии.

«Мировое сообщество обладает возможностями для предотвращения преступлений режима Асада», - подчеркнул Эрдоган.

По его словам, Анкара долгие годы прилагает усилия в этом направлении.

Президент Турции отметил, что в мире, где варварски убивают детей, никто не вправе чувствовать себя в безопасности. «Неизбежно переосмысление происходящего. Никто не должен пытаться прикрывать преступления против человечности и убийство детей борьбой с террористами ДЕАШ. Происходящее в Сирии – трагедия», - сказал Эрдоган.

Президент Турции отметил, что настало время отказаться от расчетливости применительно к Сирии и приложить серьезные и решительные усилия для достижения единственной цели - защиты сирийского народа.






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