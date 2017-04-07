Эрдоган: Удар США по Сирии – позитивный, но недостаточный шаг

07.04.2017 21:32 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ракетный удар США по Сирии позитивным, но недостаточным шагом.



Президент призвал мировое сообщество к активным шагам про противодействию преступлениям в Сирии.



«Мировое сообщество обладает возможностями для предотвращения преступлений режима Асада», - подчеркнул Эрдоган.



По его словам, Анкара долгие годы прилагает усилия в этом направлении.



Президент Турции отметил, что в мире, где варварски убивают детей, никто не вправе чувствовать себя в безопасности. «Неизбежно переосмысление происходящего. Никто не должен пытаться прикрывать преступления против человечности и убийство детей борьбой с террористами ДЕАШ. Происходящее в Сирии – трагедия», - сказал Эрдоган.



Президент Турции отметил, что настало время отказаться от расчетливости применительно к Сирии и приложить серьезные и решительные усилия для достижения единственной цели - защиты сирийского народа.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

