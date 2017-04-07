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Лидер республиканцев в сенате США за создание «безопасных зон» в Сирии


07.04.2017   21:33
Лидер республиканского большинства в сенате США, сенатор от штата Кентукки Митч Макконнелл похвалил президента Трампа за "хорошо исполненные" удары в Сирии, передает агентство "Рейтер".

По словам Макконнелла, он не склонен интерпретировать удары по силам Башара Асада, как "первый шаг" перед дальнейшими акциями, а скорее, как сигнал Асаду, чтобы тот не использовал химическое оружие в будущем.

В то же время лидер сенатского большиснтва подчеркнул, что не видит такое урегулирование в Сирии, которое бы включало в себя президента Сирии Башара Асада.

Макконнелл поддержал введение "безопасных зон" в Сирии для гражданского населения и выразил готовность расширить список санкций против России.






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