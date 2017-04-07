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Пентагон проверяет версию о причастности России к химической атаке в Сирии


07.04.2017   21:40
Министерство обороны США проверяет, не участвовала ли Россия в химической атаке, жертвами которой стали десятки сирийцев. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на неназванных американских представителей.

Агентство Reuters сообщает, что у США нет информации о причастности России к химической атаке, но американская администрация проведет расследование таких фактов, если они появятся.

По сведениям CNN, существует предположение, что российский самолет через пять часов после химической атаки сбросил бомбу на больницу, куда были доставлены пострадавшие, с целью сокрытия свидетельств применения химического оружия.

Официальной информации о каких-либо подозрениях в адрес России нет.






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