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ЕС не признает «выборы и референдум» в оккупированном Цхинвали
08.04.2017 16:00
Европейский Союз не признает механизма, в рамках которого 9 апреля должны состояться так называемые президентские выборы и референдум по изменению сепаратистского названия региона "т.н. Южная Осетия". Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря верховного представителя ЕС по политике безопасности Федерики Могерини.
"Европейский Союз подтверждает свою приверженность мирному урегулированию конфликта в Грузии, в том числе через сопредседательство в Женевских международных дискуссиях и миссии наблюдателей ЕС", - говорится в заявлении.
Европейский Союз заявляет о своей твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ.
Марионеточный режим вынес на референдум вопрос, согласны ли жители оккупированного региона с изменением "конституции", согласно которым название региона будет "Республика т.н. Южная Осетия - Государство Алания".
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