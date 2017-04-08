США осудили референдум в оккупированном Цхинвальском регионе

08.04.2017 16:03 Государственный департамент США распространил заявление с осуждением референдума и выборов, которые назначены на 9 апреля в т. н. т.н. Южной Осетии – отторгнутом у Грузии регионе, сообщает «Голос Америки».



Жители региона должны будут ответить на вопрос: согласны ли они с тем, что т.н. т.н. Южная Осетия будет носить название «Республика т.н. Южная Осетия - Государство Алания».



Кроме того, в заявлении Госдепартамента говорится, что США осуждают и не признают результаты выборов, прошедших в марте в другом незаконно отторгнутом от Грузии регионе, а также выборы, которые запланированы на 9 апреля в оккупированном Цхинвальском регионе Грузии.



«Незаконные выборы и референдум будут проведены на грузинской территории без согласия правительства Грузии. Соединенные Штаты полностью поддерживают территориальную целостность Грузии и ее суверенитет в пределах ее международно признанных границ. Наша позиция по Абхазии и т.н. Южной Осетии – ясна и постоянно. Эти регионы – составные части Грузии», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства США.

















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