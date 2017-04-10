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Официальный Баку не признает «выборы» и «референдум» в Цхинвали


10.04.2017   10:55
Официальный Баку не признает итоги так называемых «выборов» и «референдума», проведенных в т.н. Южной Осетии, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Азербайджана.

«Азербайджан не признает независимость т.н. Южной Осетии и, соответственно, итоги так называемых «выборов» и «референдума», проведенных 9 апреля 2017 года в т.н. Южной Осетии», - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Внешнеполитическое ведомство Азербайджана считает необходимым продолжение переговоров по вопросу Цхинвальского региона Грузии в соответствии с нормами и принципами международного права.






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