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Официальный Баку не признает «выборы» и «референдум» в Цхинвали
10.04.2017 10:55
Официальный Баку не признает итоги так называемых «выборов» и «референдума», проведенных в т.н. Южной Осетии, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Азербайджана.
«Азербайджан не признает независимость т.н. Южной Осетии и, соответственно, итоги так называемых «выборов» и «референдума», проведенных 9 апреля 2017 года в т.н. Южной Осетии», - говорится в заявлении МИД Азербайджана.
Внешнеполитическое ведомство Азербайджана считает необходимым продолжение переговоров по вопросу Цхинвальского региона Грузии в соответствии с нормами и принципами международного права.
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