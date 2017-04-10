Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Квирикашвили: Референдум в Цхинвальском регионе – предпосылка его аннексии


10.04.2017   11:22
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили осудил т.н. выборы и референдум в Цхинвальском регионе и выразил уверенность, что грузины и осетины в будущем обязательно сумеют преодолеть отчуждение.

«Любые выборы и референдумы, проводимые на оккупированных территориях, незаконны и не имеют юридической силы. Нормы международного права безоговорочно защищают цивилизованный мир. Международное сообщество и отдельные страны еще раз озвучили ясную позицию в отношении суверенитета и территориальной целостности Грузии, единогласно и однозначно осудив незаконно проводимые в Цхинвальском регионе выборы и референдум», — говорится в заявлении премьера.

Т.н. референдум о переименовании старейшего грузинского региона по аналогии с субъектом РФ является почвой для его аннексии, отмечает глава правительства Грузии.
Квирикашвили в своем заявлении выражает сожаление в связи с тем, что «Российская Федерация такими провокационными действиями целенаправленно препятствует усилиям по мирному разрешению конфликта, а также мешает восстановлению доверия между обществами, разделенными оккупационными линиями».

«Я верю, что грузины и осетины найдут пути к друг другу и преодолеют исторически несуществующее отчуждение и вместе позаботятся об общей родине, общем государстве — построении Грузии», — подчеркивается в обращении премьер-министра.

Сегодня в Цхинвальском регионе проходят «президентские выборы», а также референдум о переименовании «Республики т.н. Южная Осетия» в «Республику т.н. Южная Осетия — Государство Алания». Тбилиси и международное сообщество не признает политические процессы на оккупированных территориях Грузии и считает их нелегитимными.

Цхинвальский регион и Абхазия не контролируются центральными властями Грузии и с 2008 года официально признаны оккупированными территориями. Независимость этих самопровозглашенных государств признает только Россия, Никарагуа, Венесуэла и Науру.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Иностранные активы Нацбанка Грузии снизились за квартал на 5%
Между Грузией и Украиной будет налажено железнодорожно-паромное сообщение
Прямые инвестиции Армении в Грузию в 2016 году составили 5,6 млн. долларов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Европарламенте осуждают события в Абхазии и Цхинвальском регионе
В Сухуми сожгли человека
Оккупанты похитили двух граждан Грузии с абхазской линии российской оккупации
В Абхазии создается управление, отвечающее за внутреннюю безопасность МВД
В Будапеште провели тренинги для представителей оккупированной Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
ЦИК Армении отказался аннулировать результаты парламентских выборов
МИД Грузии: «Референдум» в Цхинвальском регионе – очередная провокация России
Президент Грузии сравнил события в Цхинвальском регионе с действиями Москвы в Крыму
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна