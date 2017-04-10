Это какой-то цирк, устроенный оккупантом на оккупированной территории - Долидзе о «референдуме» в Цхинвали

10.04.2017 11:56 Это какой-то цирк, устроенный оккупантом на оккупированной территории, и поэтому у этого вообще нет ничего общего с референдумом и выборами, - так откликнулся госминистр Грузии по интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе на проведенные в «т.н. Южной Осетии» т.н. президентские выборы и «референдум».



Как отметил Долидзе, у этих «референдума» и «выборов» нет ничего общего с международным правом, так как огромная часть наших сограждан изгнаны как из Цхинвальского региона, так и Абхазии, и эти территории оккупированы.



«...Это устроенный оккупантом на оккупированной территории, я бы даже сказал цирк, поэтому у этого нет ничего общего с референдумом и выборами. Мы обязательно вернем, прежде всего, этих людей и затем территории, однако это случится мирным, экономическим, реинтеграционным путем, что важнее всего», - заявил Виктор Долидзе.



Второй тур ожидается на выборах марионеточного лидера Цхинвальского оккупационного режима, прошедших 9 апреля, свидетельствуют данные exit poll, который проводился автономной некоммерческой организацией "Академия социологического анализа". Об этом сообщает РИА Новости.



Нынешний лидер Леонид Тибилов, по данным социологов набирает 45,8%, а спикер т.н. парламента Анатолий Бибилов - 36,9%. За сотрудника т.н. КГБ Алана Гаглоева, согласно исследованию, проголосовали 16,8% и только 0,5% - против всех. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов.



Что касается «референдума» о переименовании т.н. т.н. Южной Осетии, согласно exit poll, за переименование т.н. республики в «государство Алания» проголосовали 81,5% избирателей.















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