Джанелидзе: Пришло время восстановить доверие между обществами, разделенными линией оккупации

10.04.2017 21:32 «Пришло время восстановить доверие между обществами, разделенными линией оккупации, и чтобы вместо провокационных действий российский оккупационный режим содействовал политике примирения и сближения» - так отозвался министр иностранных дел Михаил Джанелидзе на т.н. президентские выборы и "референдум", проведенные в оккупированном Цхинвальском регионе.



По словам министра иностранных дел Грузии, никакого значения не имеет, какой был результат т.н. выборов и т.н. референдума.



"Международное сообщество уже зафиксировало собственную позицию в связи с этими событиями, и все хорошо должны знать, что международное сообщество никогда не признает любое действие, проведенное с такими нарушениями правовых норм в Грузии. Международное сообщество всегда будет верным территориальной целостности и суверенитета Грузии, как это было объявлено в очень многих заявлениях. Поэтому уже время, чтобы восстановить доверие между обществами, разделенными линией оккупации, и вместо провокационных действий российский оккупационный режим содействовал политике примирения и сближения"- заявил Михаил Джанелидзе.



По его же словам, правительство Грузии очень активно делает шаги, как в международных форматах, так и в контексте политики примирения. Эти шаги, которые обязательно дадут результат, продолжаются.

















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