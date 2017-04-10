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Литва осудила выборы в оккупированном регионе Грузии
10.04.2017 22:39
Министерство иностранных дел Литвы выступило с заявлением о непризнании результатов де-факто выборов в оккупированном Россией Цхинвальском регионе (т. н. т.н. Южной Осетии).
«Реагируя на сообщения о состоявшихся 9 апреля в Цхинвальском регионе Грузии президентских выборах и референдуме по вопросу смены названия региона, МИД заявил, что не признает их правовое основание и результаты, а также осуждает продолжающиеся усилия утвердить аннексию этого региона Грузии», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Литвы.
МИД Литвы выразил «твердую поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии в пределах границ, признаваемых международным сообществом», а также подчеркнул значение дискуссий ООН в процессе обеспечения безопасности и стабильности в регионе и в стремлении «мирно разрешить этот конфликт».
«Литва еще раз призвала Россию выполнить принятые международные обязательства согласно мирному соглашению от 12 августа 2008 года и утвержденным позже мерам осуществления этого соглашения, в том числе гарантировать беспрепятственный доступ миссии наблюдателей ЕС и гуманитарных организаций в Абхазию и Цхинвальский регион», — говорится в заявлении МИД Литвы.
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