НАТО не признает т.н. выборы и референдум, проведенные в Цхинвальском регионе

10.04.2017 22:58 НАТО не признает т.н. выборы и референдум, проведенные вчера на территории оккупированной т.н. Южной Осетии. Об этом говорится в заявлении, распространенном НАТО.



«Односторонние шаги по смене названия и статуса региона наносят ущерб усилиям, направленным на урегулирование ситуации в Грузии.



НАТО не признает регионы Грузии – Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами», - отмечается в заявлении НАТО.



По заявлению Североатлантического альянса, «НАТО всецело поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах».















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