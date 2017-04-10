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НАТО не признает т.н. выборы и референдум, проведенные в Цхинвальском регионе
10.04.2017 22:58
НАТО не признает т.н. выборы и референдум, проведенные вчера на территории оккупированной т.н. Южной Осетии. Об этом говорится в заявлении, распространенном НАТО.
«Односторонние шаги по смене названия и статуса региона наносят ущерб усилиям, направленным на урегулирование ситуации в Грузии.
НАТО не признает регионы Грузии – Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами», - отмечается в заявлении НАТО.
По заявлению Североатлантического альянса, «НАТО всецело поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах».
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