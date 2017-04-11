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Чехия не признает «выборы» и «референдум» в оккупированных регионах Грузии
11.04.2017 18:26
Министерство иностранных дел Чехии обеспокоенность процессами в оккупированных регионах Грузии - Абхазии и Цхинвальском регионе. Об этом говорится в сообщении МИД Чехии.
"Министерство иностранных дел не признает т.н. парламентские выборы, имевшие место в Абхазии в марте 2017 года, также как и президентские выборы и референдум в другом регионе Грузии - т.н. Южной Осетии, имевшие место в апреле 2017 года.
Министерство иностранных дел вновь подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии", - говорится в сообщении МИД Чехии.
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