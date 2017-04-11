Чехия не признает «выборы» и «референдум» в оккупированных регионах Грузии

11.04.2017 18:26 Министерство иностранных дел Чехии обеспокоенность процессами в оккупированных регионах Грузии - Абхазии и Цхинвальском регионе. Об этом говорится в сообщении МИД Чехии.



"Министерство иностранных дел не признает т.н. парламентские выборы, имевшие место в Абхазии в марте 2017 года, также как и президентские выборы и референдум в другом регионе Грузии - т.н. Южной Осетии, имевшие место в апреле 2017 года.



Министерство иностранных дел вновь подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии", - говорится в сообщении МИД Чехии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

