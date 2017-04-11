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Подтверждено применение зарина в сирийском Идлибе - Минздрав Турции
11.04.2017 18:51
Подтверждено, что в сирийском Идлибе был применен отравляющий газ зарин, сказал министр здравоохранения Турции Реджеп Акдаг.
По его словам, в анализах крови и мочи сирийцев-жертв химатаки в Идлибе обнаружен изопропиловый эфир фторангидрида метилфосфоновой кислоты- метаболит газа зарин.
В результате применения режимом Асада химического оружия в городке Хан Шейхун в провинции Идлиб 4 апреля текущего года погибло более 100 мирных жителей, пострадали еще 500 человек, в основном дети.
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