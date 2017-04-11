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Цхинвальским режимом в 2016 году задержаны 134, а абхазским 193 граждан Грузии - СГБ


11.04.2017   20:26
В 2016 году по обвинению "в незаконном пересечении границы" цхинвальским режимом были задержаны и похищены 134, а абхазским режимом 193 человека. Об этом говорится в ежегодном отчете Службы государственной безопасности, представленном на рассмотрение парламенту.

В то же время в документе отмечается, что число таких лиц, зарегистрированных абхазским режимом, составляет около 10-15% суммарной цифры.

"Одним из важных вызовов для Службы безопасности являются задержания, осуществленные российскими оккупационными силами вдоль линии оккупации по обвинению в т.н. незаконном пересечении границы. В 2016 году по такому незаконному обвинению в направлении оккупированного Цхинвали были задержаны 134 человека, из которых освобождены 132 (один человек освобожден в 2017 году, а один по-прежнему находится в заключении). В направлении оккупированной Абхазии СГБ зарегистрировала 193 незаконных задержаний. (В направлении оккупированной Абхазии количество лиц, задержанных по обвинению в незаконном пересечении т.н. границы, зарегистрированных центральной властью, составляет почти 10-15% суммарной цифры). Основным количеством незаконно задержанных лиц являются жители оккупированного Гальского района"- говорится в отчете.

В документе сказано, что Служба государственной безопасности использует все существующие у нее механизмы и рычаги, в том числе "горячую линию" и встречи IPRM, чтобы своевременно освободить задержанных граждан Грузии.







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