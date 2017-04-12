В ООН сожалеют о проведении выборов и референдума в Цхинвальском регионе

12.04.2017 12:51 Генеральный секретариат ООН сожалеет в связи с проведением «выборов» и «референдума» в оккупированном Цхинвальском регионе, рассматривая их в качестве односторонних действий, способных подорвать дискуссии в Женеве. Об этом заявил пресс-секретарь Генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.



«Мы вновь призываем участников международных дискуссий в Женеве взаимодействовать конструктивно с целью достижения осязаемого прогресса, а также воздерживаться от любых односторонних действий, которые могут негативно повлиять на региональный мир и безопасность, а также подорвать переговоры. Мы сожалеем о любых подобных односторонних действиях, предпринятых недавно», — сказал он на ежедневном брифинге для журналистов в штаб-квартире ООН.



Референдум о добавлении к названию отколовшейся от Грузии территории «т.н. Южная Осетия» равнозначного названия «государство Алания» прошел 9 апреля вместе с выборами де-факто президента. По предварительным данным, на выборах победил спикер цхинвальского парламента Анатолий Бибилов, набравший более половины голосов. Свыше 75% участников референдума согласились с использованием названия «Алания».



Выборы и референдум в Цхинвали ранее осудили Евросоюз, НАТО, Госдепартамент США, а также внешнеполитические ведомства Азербайджана, Украины, Чехии, Финляндии, Литвы, Эстонии.

Официальный Тбилиси также неоднократно заявлял о нелегитимности проведения выборов и референдума в Цхинвальском регионе, призывая международное сообщество зафиксировать свою позицию по поводу незаконных процессов на территории Грузии.



Глава государства Георгий Маргвелашвили предупредил, что Россия действует в этом регионе «по крымскому сценарию». А премьер-министр Георгий Квирикашвили сказал, что «референдум о переименовании старейшего грузинского региона по аналогии с субъектом РФ является почвой для его дальнейшей аннексии».















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