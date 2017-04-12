Политолог: Тбилиси заинтересован в мирном решении карабахского конфликта

12.04.2017 13:41 Грузия заинтересована в развитии отношений с Арменией, хотя есть определенные вопросы. Такое мнение выразил исполнительный директор исследовательского центра «Кавказский дом» Георгий Канашвили в ходе онлайн-конференции.



В качестве примера он привел позицию Армении по вопросу грузинских беженцев, и напротив, Грузия примерно так же себя ведет, поддерживает азербайджанские резолюции



«Наверно, стороны пытаются поддерживать компромиссный вариант. Надеюсь, что-то из этого выйдет», - заметил политолог.



При этом он подчеркнул, что стабильный регион для всех важен. Не будет инвестиций в нестабильном регионе, напомнил Канашвили. «Поэтому Тбилиси заинтересован в мирном решении карабахского конфликта. Если не разрешении, то как минимум стабильности в регионе», - заявил политолог.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

