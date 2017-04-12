Глава МИД России намерен посетить оккупированный регион Грузии

12.04.2017 17:26 Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Абхазию с рабочим визитом 18–19 апреля. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.



«Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18–19 апреля посетит Абхазию с рабочим визитом. 18 апреля глава МИД России примет участие в торжественной церемонии официального открытия нового комплекса зданий посольства России в Абхазии», — цитирует Захарову РИА «Новости».



Лавров также проведет встречу с лидером марионеточного режима Абхазии Раулем Хаджимба 19 апреля.















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