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Цихелашвили: Касательно посещения в связи с Пасхой кладбищ за оккупационной линией, положительного ответа мы не получали


12.04.2017   20:38
По поводу гуманитарных визитов в связи с Пасхой, положительного ответа от российской, осетинской и абхазской стороны мы не получали, - об этом заявила госминистр Грузии по вопросам примирения Кетеван Цихелашвили.

По словам Цихелашвили, начиная с 2008 года, у местного населения периодически создаются проблемы в плане посещения молелень и кладбищ за оккупационной линией и в такие большие праздники, как Пасха.

«Грузинская сторона в этот раз во всех форматах, в том числе Женевских дискуссиях, встречах в рамках IPRM поставила этот вопрос вместе с партнерами... Однако до этого времени мы не получили положительного ответа ни от российской, ни от осетинской и абхазской стороны. Мы продолжим работать по этому вопросу. Надеюсь, что будет осознано, что это абсолютно гуманитарный шаг и этот вопрос можно решить без его политизации.

Разумеется, для меня также важна безопасность населения, однако гражданам самим хорошо известно в какой обстановке они находятся, и я убеждена, что население рассудительно будет вести себя и в праздничные дни», - заявила Кетеван Цихелашвили.






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