Полное игнорирование международного стандарта - глава МИД Грузии о визите Лаврова в Абхазию

14.04.2017 12:28 «Это полное игнорирование международного стандарта, международных норм» - так отозвался министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе на тот факт, что министр иностранных дел РФ собирается поехать в Абхазию.



По словам Михаила Джанелидзе, международное сообщество поддерживает территориальную целостность Грузии.



"Визит министра иностранных дел России не первый в оккупированных регионах. В 2008-09-11 тоже были визиты, это полное игнорирование международного стандарта, международных норм и принципов. Разумеется, международное сообщество поддерживает территориальную целостность Грузии. Провокационные действия и шаги такого рода не содействуют урегулированию конфликта"- заявил глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

