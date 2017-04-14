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Полное игнорирование международного стандарта - глава МИД Грузии о визите Лаврова в Абхазию
14.04.2017 12:28
«Это полное игнорирование международного стандарта, международных норм» - так отозвался министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе на тот факт, что министр иностранных дел РФ собирается поехать в Абхазию.
По словам Михаила Джанелидзе, международное сообщество поддерживает территориальную целостность Грузии.
"Визит министра иностранных дел России не первый в оккупированных регионах. В 2008-09-11 тоже были визиты, это полное игнорирование международного стандарта, международных норм и принципов. Разумеется, международное сообщество поддерживает территориальную целостность Грузии. Провокационные действия и шаги такого рода не содействуют урегулированию конфликта"- заявил глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе.
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