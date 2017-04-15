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«Россия перейдет от оккупации к аннексии» - эксперты комментируют ожидаемый визит Лаврова в Абхазию


15.04.2017   20:04
Грузинские аналитики комментируют запланированный визит главы МИД России Сергея Лаврова в оккупированную Абхазию. Эксперты полагают, что Россия перейдет в режим аннексии и призывают власти Грузии активизироваться на международной арене.

"Россия перейдет от оккупации к аннексии, но пока Россия придерживает этот сценарий, так как, видимо, на данном этапе это не входит в их интересы. С нашей стороны обязательно придать этому высокую цену и показать России, что любые действия с оккупации к аннексии нанесут ей большой политический ущерб, и для этого очень важно работать за рубежом очень много", - заявил эксперт Нодар Харшиладзе.

Аналитики считают, что ситуация в оккупированных регионах Грузии должна рассматриваться в разрезе Украины и аннексии Крыма.

"Проблемы, которые имеются в отношении двух исторических регионов Грузии, должны рассматриваться в связке с крымской проблемой. Поскольку наши западные партнеры в последнее время активно говорят об Украине, говорят о том, что отмена санкций в отношении России зависит от того, выполнит ли Россия Минские соглашения, но Минские соглашения предусматривают решение проблемы Украины, а не Грузии", - заявил Ника Читадзе.

Напомним, что МИД России анонсировал визит Сергея Лаврова в Абхазию 18 апреля.






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