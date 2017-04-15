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Оппозиция обвиняет власти в бездействии на фоне запланированного визита Лаврова в Абхазию
15.04.2017 20:11
18 апреля ожидается визит главы МИД России Сергея Лаврова в оккупированную Россией территорию Грузии - Абхазию. В Грузии этот шаг оценивают как провокацию и очередной шаг, направленный на аннексию территории.
"Это нарушение норм международного права и, естественно, не направлено на урегулирование конфликта. Именно на этом фоне очень важна поддержка международного сообщества территориальной целостности и суверенитета Грузии", - заявила председатель комитета по внешним отношениям парламента Грузии Софо Кацарава.
Оппозиция обвиняет власти Грузии в проведении пассивной политики и бездействии. В "Национальном движении" отмечают, что правящая партия должна обеспечить незамедлительно информирование и мобилизацию международного сообщества.
"Власть Грузии не только не имеет политическую волю воспрепятствовать России, но и вообще закрыла глаза. Более того, мы не уделяем соответствующее внимание Женевскому формату, принижаем его значимость тем, что появляется двусторонний формат, где не рассматриваются вопросы, которые важны для оккупированных территорий", - заявляет Нино Каландадзе.
Критикует внешнюю политику правительства Грузии и призывает ее к острой критике России и "Европейская Грузия".
"Это часть аннексии оккупированных территорий со стороны России. Ответ на это должен быть довольно острым и власти Грузии надлежит больше работать над тем, чтобы мобилизовать международное сообщество и ответ был гораздо острым и адекватным", - заявил представитель партии Серго Ратиани.
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