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Российские оккупанты на Пасху задержали граждан Грузии
18.04.2017 11:11
В Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии подтвердили информацию о задержании российскими оккупантами троих жителей села Джариашени- Левана Болоташвили, Георгия Бабунашвили и Реваза Дресели.
Инцидент произошел в селе Арцеви Горийского района. По словам местных жителей, молодые люди пытались попасть на кладбище, расположенное на оккупированной территории. Именно в это время так называемые российские пограничники задержали их по обвинению в «незаконном» пересечении т.н. границы.
СГБ Грузии проинформировала об инциденте наблюдательную миссию Евросоюза, ведется работа для освобождения задержанных.
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