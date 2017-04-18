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В Тбилиси оценивают предстоящий визит Лаврова в Абхазию как «нарушение суверенитета Грузии»


18.04.2017   11:23
Специальный представитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зураб Абашидзе назвал предстоящий визит главы МИД России Сергея Лаврова в Сухуми «нарушением суверенитета Грузии», передает ТАСС.

В свою очередь замминистра иностранных дел Грузии Давид Джалагания также заявил, что «поездка Лаврова является игнорированием международных принципов и законов».

«Это очередная попытка посягательства на суверенитет Грузии», - сказал дипломат.

Ранее президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что российско-грузинские отношения находятся в режиме «стратегического терпения».






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