Визит Лаврова в Сухуми - эксперты критикуют власть

18.04.2017 19:04 Часть экспертов комментирует визит министра иностранных дел Российской Федерации в оккупированную Абхазию и призывает власть к активности.



По заявлению аналитиков, чрезвычайно важно было, чтобы визит Лаврова, запланированный в оккупированную Абхазию, стал темой активного рассмотрения с западными партнерами и лидерами конкретных стран.



"Россия логически продолжает ту преступную политику, которую уже давно начала в Абхазии. Власть ограничивается формальными шагами, следовательно, внимание со стороны международного сообщества в отношении Грузии снизилось, что со своей стороны, разумеется, сокращает возможности Грузии, в определенной мере воздействовать на ситуацию"- заявил основатель общественного движения "Новое единство для Грузии", Николоз Вашакидзе.



Эксперты не исключают также, что этот шаг России может быть направлен на раздражение Грузии и международного сообщества.



"Визит Лаврова должен стать последней каплей пересмотра той политики, которую начало правительство Грузии в 2012 году. В отношении России проводилась политика, неправильная в своей основе, и это повлекло свои результаты. В противном случае так отдельно, естественно Грузии будет трудно мобилизовать мнение международного общества против России"- заявил Бату Кутелия.

















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