Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Лавров и Карасин гуляют по улицам, откуда изгнали сотни тысячи наших граждан - Секретарь СНБ Грузии


18.04.2017   19:52
Секретарь Совета безопасности Грузии Давид Раквиашвили называет визит Лаврова в Абхазию российской циничной политикой, и заявляет, что пренебрежение этого факта со стороны международного сообщества будет поражением всех.

Секретарь Совета безопасности считает визит главы МИД России в оккупированную Абхазию продолжением российской циничной политики. По словам Давида Раквиашвили, власть Грузии, и международное содружество должны заставить Россию заплатить самую высокую цену за подобные шаги.

"Циничная политика России на Кавказе исторически такова, то черкесов изгонят, а потом проводят там Олимпиаду, а сейчас господин Лавров и Карасин гуляли по тем улицам, откуда изгнали сотни тысячи наших граждан, так что примирение с этим цинизмом и пренебрежение этим со стороны международного содружества в действительности будет провалом для всех. Разумеется, российский политический истеблишмент, и государство должны заплатить очень высокую цену за те шаги, которые осуществляют против нас в данном направлении "- заявил Давид Раквиашвили.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Назначены регулярные рейсы в Тбилиси из Ираклиона и Салоник
Экспорт электроэнергии из Армении в Грузию вырос
Новый закон о табаке сократит курение на 1-2%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
ВС Абхазии осуждает визит Лаврова в оккупированный регион Грузии
В Сирии ранили российских журналистов
Мы должны объединиться миром, примирением, прощением - Цихелашвили
Члены семьи задержанных абхазами Рогава грозятся перманентными акциями
Новым спикером абхазского «парламента» избран Валерий Кварчия
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Ядерная проблема Азербайджана
В парламенте Грузии поддержали включение в конституцию статьи о стремлении интегрироваться в евроатлантические структуры
Президент Армении выразил мнение, что прошедшие выборы зафиксировали «важный прогресс»
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна