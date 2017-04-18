Лавров и Карасин гуляют по улицам, откуда изгнали сотни тысячи наших граждан - Секретарь СНБ Грузии

18.04.2017 19:52 Секретарь Совета безопасности Грузии Давид Раквиашвили называет визит Лаврова в Абхазию российской циничной политикой, и заявляет, что пренебрежение этого факта со стороны международного сообщества будет поражением всех.



Секретарь Совета безопасности считает визит главы МИД России в оккупированную Абхазию продолжением российской циничной политики. По словам Давида Раквиашвили, власть Грузии, и международное содружество должны заставить Россию заплатить самую высокую цену за подобные шаги.



"Циничная политика России на Кавказе исторически такова, то черкесов изгонят, а потом проводят там Олимпиаду, а сейчас господин Лавров и Карасин гуляли по тем улицам, откуда изгнали сотни тысячи наших граждан, так что примирение с этим цинизмом и пренебрежение этим со стороны международного содружества в действительности будет провалом для всех. Разумеется, российский политический истеблишмент, и государство должны заплатить очень высокую цену за те шаги, которые осуществляют против нас в данном направлении "- заявил Давид Раквиашвили.

















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