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Талаквадзе: В Абхазии видят, что российская оккупация является препятствием развития этого региона
19.04.2017 15:16
По заявлению лидера парламентского большинства Арчила Талаквадзе, визит министра иностранных дел России, Сергея Лаврова в де-факто Абхазию является еще одним демонстративным нарушением принципов международного права, и суверенитета Грузии.
По словам Талаквадзе, грузинская сторона призывает российское правительство воздержаться от таких провокационных действий.
"Насколько мне известно от моих абхазских друзей, визит Лаврова в Абхазию не вызвал особого восторга и радости, поскольку в Абхазии хорошо видят, что результат российской оккупации является препятствием развития данного региона, тогда когда у этого региона есть очень большой потенциал, и наши абхазские братья имеют право развивать свой регион, и иметь лучшую жизнь, и условия.
Они видят, что в условиях российской оккупации этот процесс полностью заторможен начиная со дня конфликта до нынешнего времени. Внешнее ведомство отреагировало, и согласно нашей позиции, это является нарушением принципов международного права, и посягательством на суверенитет Грузии. Мы призываем правительство России, воздержаться от таких провокационных действий. У нас есть коммуникация с международными партнерами"- заявил Арчил Талаквадзе.
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