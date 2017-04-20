Визит Лаврова в Абхазию является враждебным актом - политолог

20.04.2017 19:22 Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в оккупированную Абхазию является враждебным актом и циничным отношением к территориальной целостности Грузии, считает грузинский эксперт Каха Гоголашвили.



По его словам, с российской стороны эта политика действительно является ошибочной, и вредит в целом перспективам урегулирования отношений между Грузией и Россией.



"Визит Лаврова это не только нарушение международного права, и некорректное действие, это враждебный акт, и циничное отношение к территориальной целостности Грузии. У нас идет определенный диалог с Россией, и есть попытка нормализации отношений. В этой обстановке Россия игнорирует беспокойство Грузии, проблему Грузии, и жестко проводит политику собственных интересов в регионе, в том числе таким грубым посягательством на территориальную целостность Грузии. Думаю, эта политика действительно является ошибочной, и вредит в целом перспективам урегулирования отношений между нами и Россией"- заявил Каха Гоголашвили.



18-19 апреля Сергей Лавров посетил оккупированную Абхазию и открыл новое здание посольства Российской Федерации.

















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