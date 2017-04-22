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В результате нападения на военную базу в Афганистане погибли 140 военнослужащих


22.04.2017   12:03
Боевики движения Талибан убили по меньшей мере 140 афганских военнослужащих на базе в пригороде Мазари-Шарифа на севере Афганистана, сообщает Русская служба Би-би-си.

По сообщениям афганских властей, во время нападения на военную базу они переоделись в форму правительственной армии.

Это самые большие жертвы при нападении на военную базу в Афганистане.

Представитель властей в Мазари-Шариф, где произошло нападение, сообщил, что погибли не менее 140 военнослужащих, многие ранены. Другие чиновники допускают, что число жертв может увеличиться, пишет Рейтер.

Представитель вооруженных сил страны рассказал, что нападение произошло в тот момент, когда солдаты выходили из мечети на территории базы после пятничной молитвы. Боевики также расстреляли солдат, находившихся в столовой.

Талибы, в свою очередь, заявили, что использовали подрывников-самоубийц, чтобы прорвать внешний периметр обороны базы.

Бой продолжался в течение всего дня, и военные считают, что число погибших возрастет.

Со стороны талибов потери составили как минимум десять человек.






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