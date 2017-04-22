Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузинские военнослужащие не пострадали в ходе атаки талибов в Афганистане


22.04.2017   13:05
В результате атаки на военную базу в Мазари-Шарифе в Афганистане грузинские военные не пострадали, - сообщает Минобороны Грузии. В ведомстве пояснили, что в Мазари-Шарифе служат и грузинские военные, однако в результате теракта они не пострадали.

По меньшей мере 140 военнослужащих погибли в результате атаки на базу в пригороде Мазари-Шарифа на севере Афганистана. Многие военные ранены.

По сообщениям афганских властей, во время нападения на военную базу они переоделись в форму правительственной армии. Ответственность за нападение взяло на себя движение «Талибан».






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Строительная компания из Турции планирует инвестировать в Грузии
Премьер Грузии: порт Анаклия станет частью Шелкового пути
Автопарк в Грузии вырос на 8%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Украинский журналист разоблачил главное оправдание агрессии Кремля против Грузии
Грузия, Вашингтон и Брюссель не согласятся на возобновление транзита грузов через Абхазию в Армению - Гела Васадзе
Глава МИД Грузии о реинтеграции и открытии ЖД через Абхазию
Абхазия должна вернуться в Грузию - и.о. посла США в Грузии
Лавров: Россия не против возобновления транзита через Абхазию в Армению
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Слова Кадырова о безработице в Чечне противоречат данным Росстата
Климкин: историческое место Украины и Грузии в Европе
Аллахшукюр Пашазаде встретился с премьер-министром Грузии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна