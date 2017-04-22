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Грузинские военнослужащие не пострадали в ходе атаки талибов в Афганистане
22.04.2017 13:05
В результате атаки на военную базу в Мазари-Шарифе в Афганистане грузинские военные не пострадали, - сообщает Минобороны Грузии. В ведомстве пояснили, что в Мазари-Шарифе служат и грузинские военные, однако в результате теракта они не пострадали.
По меньшей мере 140 военнослужащих погибли в результате атаки на базу в пригороде Мазари-Шарифа на севере Афганистана. Многие военные ранены.
По сообщениям афганских властей, во время нападения на военную базу они переоделись в форму правительственной армии. Ответственность за нападение взяло на себя движение «Талибан».
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