Глава МИД Украины побывал на цхинвальской линии российской оккупации

22.04.2017 15:36 Министр иностранных дел Украины Павел Климкин находится в селе Хурвалети, где на месте ознакомился с ситуацией, создавшейся после августовской войны 2008 года.



Министр иностранных дел Украины побеседовал с членами семьи Ванишвили, которая осталась по ту сторону проволочных заграждений.



«Здесь меня охватывают те же чувства, как у разделительной линии в оккупированном Россией Донбассе. У меня те же чувства, когда я приезжаю в села у разделительной линии в Украине. К сожалению, в Украине каждый день и каждую ночь вновь слышны звуки выстрелов. Погибли наши герои, некоторые ранены. Хочу выразить особое уважение ко всем людям, которые борются против агрессии, за свободу и независимость Грузии. Это не политика, это касается людей, их чувств, того, как они понимают демократическую и европейскую Грузию. У нас одинаковые ценности и цели. Это - евроинтеграция. У нас общие вызовы и угрозы, поэтому мы должны бороться вместе», - заявил Павел Климкин.















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