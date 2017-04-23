Погибший член миссии ОБСЕ - американец, ранена немка – СМИ

23.04.2017 18:59 Жертвой наезда на мину автомобиля СММ ОБСЕ на Донбассе стал американец, а ранение получила гражданка Германии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя МИД Австрии.



«Погиб американец, а ранение получила немка», - говорится в сообщении.



23 апреля пресс-центр штаба АТО проинформировал, что около 10.17, во время осуществления патрулирования в районе населенного пункта Пришиб, территория ОРЛО, на мине подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.



Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц подтвердил трагедию и сообщил, что один сотрудник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ погиб, еще один получил ранения во время инцидента.

















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