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Погибший член миссии ОБСЕ - американец, ранена немка – СМИ


23.04.2017   18:59
Жертвой наезда на мину автомобиля СММ ОБСЕ на Донбассе стал американец, а ранение получила гражданка Германии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя МИД Австрии.

«Погиб американец, а ранение получила немка», - говорится в сообщении.

23 апреля пресс-центр штаба АТО проинформировал, что около 10.17, во время осуществления патрулирования в районе населенного пункта Пришиб, территория ОРЛО, на мине подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц подтвердил трагедию и сообщил, что один сотрудник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ погиб, еще один получил ранения во время инцидента.







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