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Погибший член миссии ОБСЕ - американец, ранена немка – СМИ
23.04.2017 18:59
Жертвой наезда на мину автомобиля СММ ОБСЕ на Донбассе стал американец, а ранение получила гражданка Германии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя МИД Австрии.
«Погиб американец, а ранение получила немка», - говорится в сообщении.
23 апреля пресс-центр штаба АТО проинформировал, что около 10.17, во время осуществления патрулирования в районе населенного пункта Пришиб, территория ОРЛО, на мине подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц подтвердил трагедию и сообщил, что один сотрудник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ погиб, еще один получил ранения во время инцидента.
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