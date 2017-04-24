Глава Пентагона прибыл в Афганистан с необъявленным визитом

24.04.2017 13:17 Министр обороны США Джеймс Мэттис прибыл в понедельник в Афганистан с необъявленным визитом, чтобы встретиться с афганскими чиновниками и американскими военнослужащими, сообщает РИА Новости, ссылаясь на агентство Рейтер.



Приезд Мэттиса в Кабул совпал с объявлением об отставке после нападения талибов на военную базу его афганского коллеги, министра обороны страны Абдулла Хана Хабиби. Об уходе с поста в понедельник также заявил начальник штаба сухопутных войск Афганистана Кадам Шах Шахим.



В минувшую пятницу переодетые в форму афганской армии боевики ворвались на территорию военной базы в провинции Балх. Ответственность за нападение взяло на себя движение "Талибан". Газета Wall Street Journal со ссылкой на афганских чиновников сообщила, что жертвами нападения стали по меньшей мере 170 человек.



В середине апреля США впервые применили в бою сверхмощную неядерную бомбу против боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Афганистане.















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