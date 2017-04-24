Украина не должна прекращать поставки электроэнергии на оккупированные территории - Закареишвили

24.04.2017 22:43 Грузия и Украина не должны позволить РФ формировать свою повестку дня в Абхазии и на Донбассе. Об этом в ходе публичной дискуссии 24 апреля экс-министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Грузии Паата Закареишвили, передает корреспондент АСН.



"Наш опыт может помочь Украине разрешить конфликт на Донбассе... Только через десять лет Грузия осознала, как Россия легко манипулирует конфликтом в Абхазии и "т.н. Южной Осетии", - заявил он.



Он добавил, что для Грузии очень важный опыт заключается в том, что они научились учитывать в первую очередь интересы людей, которые проживают на этих территориях.



"Но до сих пор мы разрешаем России создавать повестку дня, что создает новые волнения в обществе. Ведь, к сожалению, никто в Вашингтоне и Брюсселе не знает так хорошо Грузию и Украину, как Россия. Поэтому мы должны сделать все, чтобы не разрешить России формировать свою повестку дня как на территории Абхазии и "т.н. Южной Осетии", так и в Украине. Это один из наших главных вызовов до сих пор. И мы эти вопросы до сих пор не разрешили", - подчеркнул он.



При этом он считает неправильным и неприемлемым отключение электричества с грузинской территории оккупированным Абхазии и Цхинвальскому региону (т. н. т.н. Южной Осетии).



По его словам, если бы Грузия пошла на отключение этих территорий, Россия в течении нескольких месяцев, обеспечила бы такие поставки. Как, например, это она сделала с поставками газа на территорию Абхазии и «т.н. Южной Осетии».



Поэтому, по его мнению, не стоит с украинской стороны разрывать связи по обеспечению Крыма и Донбасса жизненно необходимыми ресурсами.















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