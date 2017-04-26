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Оккупанты похитили еще одного гражданина Грузии
26.04.2017 18:04
Инцидент произошел в селе Адзви Горийского района.
По словам местных жителей и членов семьи похищенного, Эльдар Гундишвили был задержан в то время, когда он пас скот. Находящиеся вместе с ним односельчане смогли убежать от т. н. российских пограничников.
Следует отметить что, это уже второй факт задержания оккупантами 68-летнего Эльдара Гундишвили, у которого есть серьезные проблемы со здоровьем, а его семья живет в крайней нужде.
Как сообщили родственники незаконно задержанного гражданина Грузии, мужчина переведен в цхинвальский изолятор предварительного заключения.
Соответствующие структуры уже проинформированы об инциденте.
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