Оккупанты похитили еще одного гражданина Грузии

26.04.2017 18:04 Инцидент произошел в селе Адзви Горийского района.



По словам местных жителей и членов семьи похищенного, Эльдар Гундишвили был задержан в то время, когда он пас скот. Находящиеся вместе с ним односельчане смогли убежать от т. н. российских пограничников.



Следует отметить что, это уже второй факт задержания оккупантами 68-летнего Эльдара Гундишвили, у которого есть серьезные проблемы со здоровьем, а его семья живет в крайней нужде.



Как сообщили родственники незаконно задержанного гражданина Грузии, мужчина переведен в цхинвальский изолятор предварительного заключения.



Соответствующие структуры уже проинформированы об инциденте.















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