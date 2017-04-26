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Похищенный оккупантами житель села Адзви освобожден
26.04.2017 21:38
Похищенный оккупантами житель села Адзви Горийского района Эльдар Гундишвили освобожден из цхинвальского изолятора. Данную информацию подтверждают в СГБ Грузии.
Напомним, что Эльдара Гундишвили российские оккупанты похитили с территории, прилегающей к цхинвальской линии оккупации территории.
Следует отметить что, это уже второй факт задержания 68-летнего Эльдара Гундишвили, у которого серьезные проблемы со здоровьем, а его семья живет в крайней нужде.
Согласно полученной информации, мужчина был переведен в цхинвальский изолятор предварительного заключения.
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