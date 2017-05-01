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В трех селах Цхинвалського региона зафиксирован вирус африканской чумы
01.05.2017 11:08
В трех селах оккупированного Россией Цхинвальского региона Грузии облнаружен вирус африканской чумы. Случаи падежа свиней зафиксированы в селах Чимас, Малда и Бекмари Знаурского района.
По предварительной информации, от африканской чумы уже погибли шесть животных и десять заражены. Источник появления вируса АЧС пока не установлен. В настоящее время проводоится пересчет точных цифр погибшего поголовья и размер материального ущерба, понесенного фермерами.
Вспышка африканской чумы свиней была зафиксирована в августе 2016 года в четырех селах Джавского и Цхинвальского районов оккупированного региона, информирует «Кавказский узел».
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