Участники женевских дискуссий встретились с представителями НПО

02.05.2017 11:07 Аппарат государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства организовал встречу членов делегации Грузии на международных женевских дискуссиях и представителей неправительственных организаций, в том числе женских организаций.



Во встрече участвовали представители аппарата государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии, Министерства иностранных дел Грузии, Государственной безопасности Грузии, правительства АР Абхазии, неправительственных организаций, и женских организаций ООН.



Первый заместитель государственного министра Петре Канкава говорил о вопросах, над которыми под его руководством работает группа гуманитарных вопросов на женевских дискуссиях. В частности, он проинформировал участников встречи о разных гуманитарных вопросах, и вопросе возвращения беженцев.



"Возвращение беженцев остается главной темой повестки дня группы, работающей над гуманитарными вопросами. Мы также на всех раундах женевских дискуссий со всей остротой ставим такие проблемы, как свобода передвижения, незаконные задержания, дополнительные трудности для населения, вызванные от закрытия т.н. пропускных пунктов, защита прав человека в оккупированных регионах, возможность получать образование на родном языке, доступность на землю. Касательно незаконных задержаний, мы постоянно ставим вопрос освобождения Георгия Лукава, и Георгия Гиунашвили, находящихся в незаконном заключении в изоляторе Сухуми и Цхинвали. На следующем женевском раунде к этому вопросу добавится требование об освобождении отца и сына Рогава. В то же время на всех раундах мы ставим вопрос наказания обвиняемого в убийстве Гиги Отхозория"- заявил Петре Канкава.



Он также заострил внимание на значение включенности женских организаций в миротворческий и процесс примирения, и отметил, что весьма важно продолжение сотрудничества в данном контексте.



Представители МИД Грузии проинформировали участников встречи об обеспечении неприменения силы и международных механизмах безопасности, а представители СГБ и автономной республики на тему безопасности и стабильности. А также состоялась дискуссия, и рассмотрение рекомендаций неправительственных организаций.



Встреча состоялась в рамках Национального плана действия Грузии 2016-2017 года по резолюциям Совета безопасности ООН "О женщинах, мире, и безопасности".

















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