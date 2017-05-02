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HRW сообщила о советском происхождении бомб с зарином в Сирии
02.05.2017 16:06
В провинции Идлиб могли быть использованы авиабомбы советского производства, предназначенные именно для проведения химических атак, утверждает организация Human Rights Watch (HRW).
HRW опубликовала новые данные о применении химического оружия в Сирии. В частности, авторы доклада пытаются опровергнуть заявления Москвы и Дамаска о том, что причиной гибели 92 человек от отравления зарином в провинции Идлиб могло стать попадание бомбы в склад с токсичными веществами.
В материале говорится, что фотографии и видеозаписи, сделанные в Хан-Шейхуне, свидетельствуют о том, что там предположительно были использованы авиационные бомбы советского производства, которые специально создали для доставки зарина. Речь идет о бомбах ХАБ-250 или ХАБ-500. На осколках из провинции Идлиб, изображения которых приводит правозащитная организация, видна зеленая маркировка, которая наносилась именно на подобные боеприпасы.
Похожи на ХАБ-250 и другие обломки бомбы, обнаруженные местными жителями в воронке.
HRW также утверждает, что с декабря 2016 года сирийская армия как минимум четыре раза использовала авиабомбы с отравляющими веществами, а также распыляла газы с вертолетов.
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