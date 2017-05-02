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Парламент Грузии примет проект резолюции с осуждением России


02.05.2017   16:29
Парламент Грузии примет проект резолюции, в котором осуждаются действия России, направленные на аннексию оккупированных территорий. По информации пресс-службы парламента Грузии, этот вопрос внесен в повестку дня пленарных заседаний, назначенных на 3−5 мая.

Документ был разработан входящими в парламентское меньшинство фракциями «Европейская Грузия», «Движение за свободу — Европейская Грузия», «Движение за свободу — регионы» (основанными бывшими лидерами «Единого национального движения»).

В проекте резолюции перечислены те действия России относительно Грузии и ее оккупированных территорий, которые грубо нарушают территориальную целостность и суверенитет Грузии, грузинское законодательство и нормы международного права. В их числе — шаги к аннексии Абхазии и Цхинвалського региона, милитаризация оккупированных территорий, договора, оформленные Россией с марионеточными режимами Абхазии и Цхинвали. Согласно резолюции, парламент осуждает действия России, сформулированные в виде 13 отдельных пунктов, и обращается к мировому сообществу и правительству Грузии с требованием принятия соответствующих мер для пресечения таких действий.

От мирового сообщества авторы документа ожидают продолжения поддержки суверенитета и территориальной целостности Грузии, политики непризнания, рассмотрения действий России в отношении Абхазии и Цхинвальского региона в контексте украинских событий и введения соответствующих санкций в отношении России до окончания процесса оккупации. Резолюция также призывает мировое сообщество ускорить процесс интеграции Грузии в ЕС и НАТО.

Список требований к правительству Грузии более внушительный и включает в себя как соответствующие действия на международном и дипломатическом уровне, так и меры против российской пропаганды и российского влияния внутри страны. В частности, правительство Грузии призывают особенно активизировать контрразведывательную деятельность в отношении России, задействовать договор о мониторинге грузов, подписанный с Россией в 2011 году в рамках переговоров о вступлении России в ВТО, прекратить финансирование тех СМИ, которые открыто тиражируют российскую пропаганду, а также прекратить сотрудничество с группами, которые отличаются антизападными идеями и противятся интеграции Грузии в ЕС и НАТО.






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