На Booking.com Абхазия указана как самостоятельное государство

03.05.2017 11:51 На сервисе бронирования отелей Booking.com, в разделе где оформляется регистрация пользователя, для дальнейшего размещения объявлений, Абхазия указана как самостоятельное государство.



Подписчица он-лайн портала, в Фейсбук Марика Гангашели, обратилась по этому поводу к администрации страницы.



Ответ от Booking.com, не заставил себя ждать. Марику уведомили, что Абхазия является «частично признанным государством, расположенном на восточном побережье Черного моря и юго-западном фланге Кавказских гор, к югу от России и северо-запада Грузии».



Следует отметить, что при поиске Абхазии с грузинского сегмента интернета, Абхазия указана как регион Грузии, но если человек зайдет на Booking.com, из другой страны, то Абхазия будет обозначена как самостоятельное государство.



В представительстве компании в Грузии On.ge, заявили, что не могут ответить на вопросы по этой теме и посоветовали обратится в главный офис Booking.com.



Ранее, похожая ситуация произошла с картами российской компании «Яндекс», на которых Абхазия и Цхинвальский регион (т.н. Южная Осетия) были обозначены как независимые государства.



Многие жители страны тогда, негативно отнеслись к появлению сервиса «Яндекс.Такси» на грузинском рынке. Они обвинили компанию нарушении закона «Об оккупированных территориях Грузии», согласно которому Абхазия и т.н т.н. Южная Осетия являются неотъемлемой частью Грузии. Позже «Яндекс» изменил свои карты для грузинских пользователей.



Справка



Booking.com — система интернет-бронирования отелей, основана в Амстердаме в 1996 году, приобретена в 2005 году за 133 млн.долларов компанией The Priceline Group (NASDAQ: PCLN), фокусирующейся на европейский рынок. Штаб-квартира компании находится в Амстердаме, (Нидерланды).



На сайт неоднократно подавались жалобы в различных странах. Так, во Франции сайт обвиняют в ценовом давлении на отели и нарушении антимонопольного законодательства. По сообщению The Daily Telegraph, компания вынуждает гостиничных операторов продвигать наиболее выгодные для туристов предложения. Похожие обвинения были выдвинуты в Германии, Швейцарии, США и Англии.



"СОВА"











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

