Представители ООН ознакомились с положением у линии оккупации

04.05.2017 20:16 Постоянные представители, аккредитованные при ООН, в рамках официального визита в Грузию посетили село Хурвалети, прилегающее к линии разделения. Они на месте ознакомились с положением на территории у линии оккупации, и получили информацию от посла Грузии в ООН о том, какие проблемы создались у населения в результате оккупации, и установления колючих ограждений.



Послы встретились также с местным жителем Датай Ванишвили, дом которого уже несколько лет, как оказался на оккупированной территории. Делегация не прокомментировала визит медиа средствам.



6 мая послы, аккредитованные при ООН, покинут Грузию. Визит высоких гостей преследовал целью ознакомление на месте с культурой страны, реформами, проведенными правительством, и экономическими возможностями Грузии.

















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