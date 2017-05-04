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Представители ООН ознакомились с положением у линии оккупации


04.05.2017   20:16
Постоянные представители, аккредитованные при ООН, в рамках официального визита в Грузию посетили село Хурвалети, прилегающее к линии разделения. Они на месте ознакомились с положением на территории у линии оккупации, и получили информацию от посла Грузии в ООН о том, какие проблемы создались у населения в результате оккупации, и установления колючих ограждений.

Послы встретились также с местным жителем Датай Ванишвили, дом которого уже несколько лет, как оказался на оккупированной территории. Делегация не прокомментировала визит медиа средствам.

6 мая послы, аккредитованные при ООН, покинут Грузию. Визит высоких гостей преследовал целью ознакомление на месте с культурой страны, реформами, проведенными правительством, и экономическими возможностями Грузии.







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