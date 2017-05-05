МИД: Италия уважает территориальную целостность Грузии

05.05.2017 16:03 Любые оформленные сепаратистскими властями Абхазии в Италии соглашения не имеют юридической силы, заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.



Представители российского марионеточного режима Абхазии 29 апреля сообщили о том, что т.н. мэр города Сухуми в ходе визита в итальянский город Бари подписал протокол о намерениях с одним из итальянских городов. Таким образом, стороны договорились "о расширении взаимовыгодного сотрудничества, укреплении дружественных отношений, обмене и сотрудничестве в области науки и культуры, продвижении торговли и туризма, становлении и развитии бизнеса и предпринимательства в целом".



"Это попытки распространить информацию, что якобы состоялся какой-то контакт, оформились какие-то соглашения. Нужно однозначно отметить, что, согласно итальянскому законодательству, любое соглашение или меморандум является недействительным, если он не согласован с политиками центральной власти", — заявил Джанелидзе.



Он отметил, что внешнеполитическое ведомство Грузии находится на связи с итальянскими коллегами.



"Нам хорошо известна официальная позиция Италии в связи с территориальной целостностью и суверенитетом Грузии, и эта позиция непоколебима. Любая активность, которая может быть осуществлена посредством определенных неформальных каналов, является недействительной, нелегитимной и не имеет ничего общего с уважением со стороны Италии суверенитета и территориальной целостности Грузии", — сказал Джанелидзе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

