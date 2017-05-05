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ЮНИСЕФ и представители Евросоюза передали наборы наглядных пособий тринадцати сухумским школам


05.05.2017   18:52
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и представители Европейского Союза сегодня передали наборы наглядных пособий тринадцати школам Сухуми. Наборы включают до 20 наименований современных красочных наглядных пособий по химии, физике, биологии, английскому языку, географии, а также глобусов, сообщает «Абхазия-Информ».

В течение двух недель пособия будут переданы еще 107 школам, участвовавшим в трехдневных тренингах, организованных ЮНИСЕФ совместно с "Минобразования" марионеточного режима Абхазии с октября 2015 года по февраль 2017 года. Финансовую поддержку проекту оказал Евросоюз. В тренингах, посвященных методикам обучения, ориентированным на индивидуальные особенностей и способности учеников, в общей сложности участвовало более 700 учителей средних и старших классов 120 общеобразовательных школ.

Глава сухумского офиса ЮНИСЕФ Готфрид Ханне сказал, что эти методики, используемые во многих странах, способствовали повышению уровня знаний школьников. По его словам, абхазские преподаватели с удовольствием участвовали в тренингах. Эта инициатива является частью программы ЮНИСЕФ по развитию в Абхазии качественного образования, ориентированного на учеников, в том числе - по развитию родного языка и многоязычного образования. В рамках проекта также проводились круглые столы с привлечением международных экспертов по методологии и методике преподавания языков в школе.






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