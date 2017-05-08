Красный крест приступил к очередному этапу поиска пропавших в результате конфликтов в Грузии

08.05.2017 15:14 Международный комитет Красного крета (МККК) 6 мая сообщил Civil.ge, что приступает к очередному этапу раскопок с целью поиска останков тех людей, которые пропали без вести во время вооруженных конфликтов в начале 90-х гг. и августовской войны 2008 года.



По заявлению организации, работы начались 3 мая и будут проводиться в трех местах, два из которых расположены в Гори, а третье – в Каспи.



С мая по август 2017 года эксперты МККК планируют провести раскопки более 30 захоронений. Эти захоронения находятся в регионах Шида Картли, Имерети и Абхазии, а также на прилегающих к Тбилиси территориях. Планируется идентификация останков около 150 человек.



Информация о захоронениях была собрана в рамках двух координационных механизмов, сформированных МККК, один из которых объединяет представителей Тбилиси и Сухуми, а второй – Тбилиси, Цхинвали и Российской Федерации.



Координационные механизмы были сформированы в 2010 году для того, чтобы дать ответы семьям без вести пропавших лиц по судьбе своих пропавших родных.



За 2010-2016 гг. МККК обнаружила останки 249 человек, из которых останки 107 лиц были идентифицированы и переданы своим семьям; Процесс идентификации останков остальных 142 человек продолжается.















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