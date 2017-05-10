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НАТО может увеличить небоевой контингент в Афганистане


10.05.2017   17:23
НАТО в ближайшее время примет решение об увеличении небоевого контингента в Афганистане. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«На встрече в мае мы обсудим, как мы можем усилить нашу коллективную безопасность. Мы получили запрос от нашего военного руководства усилить наше присутствие в Афганистане на несколько тысяч человек. Сейчас мы рассматриваем этот запрос и примем решение ближайшем будущем», - заявил Столтенберг.

«НАТО не вернется к боевой миссии. Эта миссия будет вспомогательной и тренировочной», - отметил он.
По словам генсека альянса, этот вопрос будет детально обсуждаться 25 мая на саммите НАТО в Брюсселе.






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