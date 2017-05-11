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Главной темой в Эргнети будет вопрос освобождения Георгия Гиунашвили


11.05.2017   18:04
Сегодня на встрече в Эргнети в рамках МПРИ одной из главных тем будет вопрос освобождения находящегося в незаконном заключении Георгия Гиунашвили. Об этом заявила госминистр по делам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили,

"На сегодняшней встрече в рамках превенции инцидентов и механизма реагирования на них в Эргнети, одной из главных тем является вопрос освобождения Георгия Гиунашвили, находящегося в незаконном заключении"- заявила Кетеван Цихелашвили.

По ее же словам, обсудят также и другие важные вопросы.

"Весьма важным вопросом, который стоит в повестке дня в течение нескольких встреч в Эргнети, является вопрос освобождения Гиунашвили, находящегося в незаконном заключении. Разумеется, наша позиция вокруг этих вопросов, так же как и в течение всех последних лет, является ориентированной на результат, деловой. Несмотря на то, что часто происходит политизация дел, мы надеемся, что на этот раз будет возможно договориться по определенным вопросам. Тем более что у нас есть твердая поддержка наших партнеров"- заявила Кетеван Цихелашвили.







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