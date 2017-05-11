Российская агрессия выгнала с Донбасса 2,8 млн человек, - Красный Крест

11.05.2017 22:10 Глава представительства Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в России Даврон Мухамадиев заявил, что свыше 2,8 млн граждан покинули зону конфликта на Донбассе, передает РБК-Украина.



"На сегодняшний день на территории Украины находятся свыше 1,5 млн вынужденно перемещенных лиц. Помощь им является основным направлением деятельности украинского отделения Красного Креста. Также более 1,2 млн человек с начала конфликта переместились на территорию Российской Федерации. Еще от 100 до 120 тыс. человек выехали в Беларусь", - рассказал Мухамадиев.



Он также отметил, что в зоне вооруженного конфликта в настоящее время проживают около 5 млн человек.



"В основном в зоне конфликта мы сталкиваемся с проблемой инфраструктуры: с наличием медицинских учреждений, со снабжением населения водой", - добавил Мухамадиев.















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