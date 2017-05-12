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В Украине погиб военнослужащий из Грузии
12.05.2017 10:35
В ходе столкновений в Украине, в частности, в Донецкой области, вблизи от села Новый Луганск погиб офицер запаса вооруженных сил Грузии. Об этом "Рустави 2" сообщили грузинские бойцы.
Давид Макашвили заявил телекомпаниеи "Рустави 2", что пророссийские сепаратисты использовали минометы в зоне антитеррористической операции, во время чего погиб грузинский офицер.
Пока семье офицера запаса не сообщили о его гибели, поэтому "Рустави 2" не назвал имени погибшего.
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